В Госдуме назвали категории пенсионеров, которые получат повышенные выплаты в сентябре

С сентября 2025 года для трех групп российских пенсионеров предусмотрено увеличение пенсионных выплат. Об этом в интервью ТАСС сообщил член комитета Государственной думы РФ по малому и среднему бизнесу Алексей Говырин.

Он уточнил, что перерасчет произойдет автоматически, на основании информации из официальных баз данных, что исключает необходимость подачи каких-либо дополнительных документов или заявлений.

Первую группу составляют пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в августе. Для них предусмотрено удвоение фиксированной части страховой пенсии, что составит 17 815 руб. 40 коп. Если такие пенсионеры нуждаются в постороннем уходе, к этой сумме будет добавлено еще 1314 руб. Получателям государственных пенсий дополнительно выплатят по 1377 руб.

Во вторую группу входят граждане, которым в августе была присвоена I группа инвалидности. Их пенсионные выплаты также будут увеличены, и при наличии иждивенцев на каждого нетрудоспособного члена семьи будет выплачиваться дополнительно 2969 руб. 23 коп.

Третья категория включает пенсионеров, завершивших свою трудовую деятельность в августе. Они начнут получать пенсию в полном объеме, учитывая все предыдущие индексации, которые они пропустили в период работы.

Согласно информации, представленной Пенсионным фондом России (ПФР), средний размер пенсии в стране составляет 23 448 руб. Эта сумма формируется из накопленных пенсионных коэффициентов (максимум 10 за год работы) и фиксированной выплаты. В 2025 году стоимость одного коэффициента составит 145,69 руб.

Ранее вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов предложил ввести в России программу «Первосентябрьский капитал».