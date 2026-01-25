Работал и контактировал с детьми: в школе Петербурга скрывали туберкулез у сотрудника

В Санкт-Петербурге зафиксирован случай заболевания туберкулезом у сотрудника общеобразовательной школы № 575. По данным городского комитета по здравоохранению, заболевший работник уже госпитализирован для получения необходимого лечения. Об этом пишет РБК.

Для оперативной оценки ситуации и предотвращения возможного распространения инфекции медики организовали масштабное профилактическое обследование. К школе была направлена передвижная флюорографическая установка Городского туберкулезного диспансера, с помощью которой проверили практически весь подлежащий контингент — учащихся и персонал. По результатам проведенных исследований дополнительных случаев туберкулеза в учебном заведении не обнаружено.

Главный фтизиатр комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Александр Пантелеев пояснил, что полное закрытие школы не предусмотрено действующими санитарными нормами, поскольку туберкулез не относится к инфекциям, требующим обязательного карантина. В учреждении уже проведена необходимая дезинфекция, а эпидемиологическая обстановка взята на контроль органами Роспотребнадзора. Пантелеев также отметил, что вся информация по инциденту открыта, а возможная нервозность среди родителей может быть связана с недостатком оперативных сведений.

