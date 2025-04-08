«Работала на заводе и учила снайперов»: подмосковный ветеран рассказала о своем военном пути

Ветеран Александра Алешина из Орехово-Зуева, которой исполнился 101 год, рассказала о своем военном пути, когда началась Великая Отечественная война, ей было 17 лет. Об этом сообщает 360.ru.

По ее словам, сначала она работала на заводе и выполняла срочные задания для армии, а также параллельно училась оказывать первую помощь и обращаться с оружием. В 1942 году ей удалось добиться того, чтобы ее отправили на фронт. Тогда ее направили под Наро-Фоминск копать противотанковые рвы.

Ветеран подчеркнула, что ей приходилось работать даже в -40 градусов. Вместе с напарником она держала тяжелый лом, чтобы хоть немного разбить замерзшую землю.

«Лом такой тяжелый, мы вдвоем его брали чтобы ударить разбить землю — не получается», — поделилась Алешина.

После этого она отправилась в школу снайперов, где научилась стрелять, маскироваться, рыть ячейки и работать в паре, а после — стала учителем. За год ей удалось подготовить 24 снайпера.

Александру Алешину демобилизовали в январе 1945 года, победу ей удалось встретить дома. Теперь она работает с молодежью и делится с ними своей историей.

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