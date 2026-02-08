«За 40 тысяч и никто не скулит»: жалобы людей на зарплаты возмутили мэра Печоры
Фото: [Деньги/Медиасток.рф]
Мэр города Печора в Республике Коми Олег Шутов оказался в центре скандала после своего комментария о зарплатах. Чиновник выразил недовольство в ответ на просьбу поднять оплату труда тренерам спортивной школы, что вызвало резкую реакцию среди жителей. Об этом сообщает MK.RU.
По имеющейся информации, градоначальник, обсуждая этот вопрос, заявил, что сотрудники городской администрации «трудятся по 12 часов за 40 тысяч рублей и никто не скулит». Это сравнение было воспринято как неуважительное и обесценивающее проблему низких доходов в регионе.
Слова мэра спровоцировали шквал критики и возмущения не только в самом городе, но и за его пределами. Осознав масштаб негативной реакции, Олег Шутов поспешил принести извинения. Он объяснил свой резкий тон излишней эмоциональностью и заверил, что не хотел обидеть жителей.
После публичных извинений мэра вопрос о возможном пересмотре зарплат тренеров и других бюджетников в Печоре остается открытым.
