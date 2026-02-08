«За 40 тысяч и никто не скулит»: жалобы людей на зарплаты возмутили мэра Печоры

Мэр города Печора в Республике Коми Олег Шутов оказался в центре скандала после своего комментария о зарплатах. Чиновник выразил недовольство в ответ на просьбу поднять оплату труда тренерам спортивной школы, что вызвало резкую реакцию среди жителей. Об этом сообщает MK.RU .

По имеющейся информации, градоначальник, обсуждая этот вопрос, заявил, что сотрудники городской администрации «трудятся по 12 часов за 40 тысяч рублей и никто не скулит». Это сравнение было воспринято как неуважительное и обесценивающее проблему низких доходов в регионе.

Слова мэра спровоцировали шквал критики и возмущения не только в самом городе, но и за его пределами. Осознав масштаб негативной реакции, Олег Шутов поспешил принести извинения. Он объяснил свой резкий тон излишней эмоциональностью и заверил, что не хотел обидеть жителей.

После публичных извинений мэра вопрос о возможном пересмотре зарплат тренеров и других бюджетников в Печоре остается открытым.

