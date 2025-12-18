«Работать больше, увольнять проще»: правительство одобрило масштабную реформу Трудового кодекса

Фото: [ Производство полиграфической продукции на заводе ГК «ПЛАСТИК ОН ЛАЙН» в Красноармейске/Медиасток.рф ]

Правительство России одобрило пакет поправок в Трудовой кодекс, который серьезно меняет привычные правила игры. Ключевые нововведения — удвоение годового лимита сверхурочной работы и заметное упрощение процедуры увольнения сотрудников для работодателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство дало добро на масштабное обновление трудового законодательства. Инициатива, разработанная Минэкономразвития и Минтрудом, нацелена на «повышение гибкости» рынка.

Самое обсуждаемое изменение — лимит сверхурочных часов в году вырастет со 120 до 240. Власти заявляют, что это даст людям шанс больше зарабатывать, а экономике — привлечь дополнительные трудовые ресурсы.

Второй важный блок поправок касается прямого упрощения процедуры увольнения. Работодатели, особенно из сферы малого и среднего бизнеса, получат больше свободы. Им разрешат заключать срочные договоры с 70 сотрудниками вместо прежних 35. Также компании смогут уведомлять людей о сокращении или ликвидации по электронной почте или через госплатформу «Работа в России», что ускоряет процесс и снижает формальные барьеры.

Дополнительные правки направлены на защиту интересов бизнеса от злоупотреблений со стороны персонала. Например, четко прописывается обязанность сотрудника предупреждать работодателя за пять рабочих дней о желании перейти на неполный день. Также смягчается запрет на отзыв из отпуска сотрудников, работающих во вредных условиях, — теперь это можно сделать для предотвращения аварий.

