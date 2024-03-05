Работавший с Пугачевой продюсер Кобылянский предупредил иноагентов о больших убытках

Российский композитор Евгений Кобылянский в беседе с URA.RU рассказал, что запрет на получение выплат по авторским и смежным правам серьезно ударит по доходам звезд-иноагентов.

Госдума в окончательном чтении приняла запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов. Реклама этих ресурсов также теперь под запретом. Депутаты подчеркнули, что это действительно снизит заработок иноагентов: потери могут составить от 50 до 80%. Многим показался такой законопроект важным и справедливым, ведь живущие за границей звезды в соответствующем статусе часто резко высказываются о РФ и СВО.

«Долгое время мы находились в ситуации, когда большая часть сборов касалась публичных выступлений. Но она меняется. Произведения могут звучать в публичном пространстве не только в исполнении самих артистов, которые уехали и предали открыто свою страну, но других. Они могут использоваться в кино, в телевизионных ресурсах, иных средствах массовой информации. И это очень приличные деньги. Поэтому это, безусловно, [лишение авторских отчислений] ударит по кошельку [артистов-иноагентов]. И по такому понятию, как гордыня», — объяснил Евгений Кобылянский.

Получить деньги правообладатель может только за российский контент, который распространяется за границей. По словам Кобылянского, главное урегулировать и конкретизировать категории людей, которые могут попасть под запрет. В противном случае в списках окажутся и невинные люди.

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