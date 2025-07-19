Работник ММК, которого Путин назвал хитрюгой, представил неожиданный план льготной ипотеки

Работник Магнитогорского металлургического комбината (МКК) Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменения программы «Молодая семья», выступил с инициативой о введении льготной ипотеки для молодых металлургов в возрасте до 30 лет. Своим мнением мужчина поделился в интервью РИА Новости.

Накануне Путин в ходе рабочей поездки в Магнитогорск посетил металлургический комбинат, где пообщался с сотрудниками предприятия. Во время беседы 24-летний работник Плеханов поделился с президентом личной ситуацией — несмотря на недавнюю женитьбу, он и супруга откладывают рождение детей из-за несоответствия условиям программы «Молодая семья», предоставляющей льготы на приобретение жилья.

Молодой специалист спросил у российского президента, возможно ли изменить правила этой программы, разрешив получение льгот молодым семьям авансом при условии, что она обязуется завести детей в ближайшие 2-4 года. В ответ Путин с улыбкой назвал работника «хитрюгой», но серьезно отнесся к предложению.

«Некоторые молодые люди не могут вообще иметь детей по здоровью, а им тоже надо как-то купить квартиру. Поэтому у меня есть еще одно предложение: ввести льготную ипотеку для молодых металлургов до 30 лет. Тем самым повысится рождаемость и увеличится кадровый поток на металлургические предприятия», — поделился предложением Плеханов.

Он также отметил, что сам происходит из семьи потомственных металлургов, и сейчас заканчивает обучение на магистратуре в МГТУ.

Программа «Молодая семья» предусматривает получение субсидий полными семьями (как с детьми, так и без них), смешанными семьями, где один из супругов не является гражданином РФ (при наличии хотя бы одного общего ребенка), а также неполными семьями с одним родителем, воспитывающим одного или нескольких детей.

Основные требования к участникам программы включают возрастное ограничение — ни один из супругов или одинокий родитель не должен быть старше 35 лет на момент подачи заявления.

Кроме того, семья должна иметь официальный статус нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с установленными нормативами, обладать достаточным уровнем доходов для оплаты оставшейся стоимости жилья или обслуживания ипотечного кредита, а также иметь постоянную регистрацию в том регионе, где планируется использовать субсидию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что существующих мер поддержки семей в России недостаточно для решения демографических проблем.