Владимир Путин заявил о нехватке мер поддержки семей в России

Владимир Путин заявил, что существующих мер поддержки семей в России недостаточно для решения демографических проблем, несмотря на создание единой системы помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат президент России Владимир Путин отметил, что государство уже разработало комплексную систему поддержки семей — от беременности до достижения ребенком 17 лет. Однако, по его словам, этих мер все равно мало для преодоления демографического кризиса.

Путин подчеркнул, что помощь семьям должна быть последовательной и охватывать все этапы жизни ребенка. Текущие программы, включая выплаты, льготы и социальные гарантии, пока не дают нужного эффекта.

Ранее в Коломенский перинатальный центр прибыл специализированный реанимобиль для оказания помощи новорожденным.