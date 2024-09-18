Работник ОПК из Пензенской области попал в колонию за переписку с поляками

Пензенский областной суд лишил свободы 35-летнего работника оборонного предприятия Станислава Скшетуского. Его осудили за переписку с польской разведкой, пишет Lenta.ru со ссылкой на Генпрокуратуру России и пресс-службу суда.

Мужчина работал на оборонном предприятии в городе Заречный Пензенской области. Он боялся, что его призовут служить в ВС России, а также осуждал проведение СВО. В конце ноября 2023 года заводчанин связался с польской разведкой в попытках поменять секретные данные на убежище в Европе. Сделать ему это не дали российские спецслужбы.

Мужчину признали виновным по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства в целях оказания содействия в деятельности против безопасности России»). Суд учел, что у подсудимого есть малолетний ребенок, он раскаивался и сотрудничал со следствием.

35-летнего неудавшегося шпиона приговорили в 3,4 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Безуглая написала прошение об отставке с поста замглавы оборонного комитета Рады.