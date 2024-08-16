Работникам федеральных госучреждений поднимут зарплаты на 5,1%

С 1 октября зарплаты работников федеральных государственных учреждений проиндексируют на 5,1%, сообщил ТАСС со ссылкой на Минтруда России.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Уточняется, что зарплаты проиндексируют медработникам клинических центров, преподавателям вузов федерального уровня, работникам гидрометеорологических служб, научным сотрудникам федеральных учреждений науки, работникам организаций медико-социальной экспертизы и ряда других отраслей.

Повышение окладов сотрудникам федеральных государственных учреждений предусмотрено федеральным законом о госбюджете на 2024 год.

Ранее эксперт Пысин назвал необходимую зарплату для оформления ипотеки в Москве.