Работники ликуют: найдена схема получения двух недель свободы от работы почти даром

Россиянам предложили способ увеличить продолжительность зимнего отдыха, затратив минимум отпускных дней. По словам директора департамента организационного развития Роскачества Евгении Ганькиной, наиболее выгодным решением станет оформление отпуска на 29 и 30 декабря. Такой график позволяет объединить оплачиваемые выходные с праздничными днями и получить около двух недель непрерывного отдыха, пишет Лента.ру.

Эксперт пояснила, что в текущем году официальный период новогодних каникул начинается 31 декабря и продолжается до 11 января. За счет совпадения праздничных дат с выходными днями работникам удается существенно увеличить время восстановления, не расходуя значительную часть накопленных дней отпуска.

Ганькина уточнила, что при отсутствии возможности уйти в отпуск до праздников можно рассмотреть оформление отдыха после них. Однако подобный вариант, по ее словам, менее выгоден из-за структуры январского календаря. В месяце остается лишь 15 рабочих дней, поэтому стоимость одного рабочего дня получается выше, чем сумма выплат за один день отпуска, рассчитанный по среднему заработку.

Ранее стало известно, что большинство новогодних искусственных елей опасны для здоровья.