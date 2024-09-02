Работники прокуратуры Подмосковья проверили условия проживания прибывших из Курской области детей

Сотрудники надзорного ведомства посетили с проверкой оздоровительно-образовательный центр «Родник» в Королеве, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Выезды в ПВР организованы по поручению прокурора Подмосковья Сергея Забатурина. В ходе одной из проверок работники ведомства вручили детям подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что переселенцам из Курской области помогут найти работу.