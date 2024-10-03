Работодателей хотят обязать оплачивать сотрудникам проезд к месту работы

Российских работодателей могут обязать оплачивать сотрудникам проезд к месту работы. Об этом сообщило РИА Новости.

Речь идет о ситуациях, когда добраться до работы общественным транспортом невозможно.

С данной инициативой выступили депутаты ЛДПР руководством лидера партии Леонида Слуцкого. Соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

Депутат Евгений Марков рассказал, что многим россиянам приходится возвращаться домой поздно, поэтому они вынуждены вызывать такси, так как общественный транспорт после 23:00 уже не ходит. Такие расходы снижают реальные доходы граждан. Ожидается, что принятие законопроекта исправит эту несправедливость.

Ранее вице-спикер Госдумы Чернышов заявил, что участники спецоперации могут добиться успехов в управлении государством.