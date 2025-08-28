Работодатели объяснили, почему заставляют сотрудников работать даже на больничном

Большинство руководителей российских компаний признались, что просят сотрудников выполнять рабочие задачи удаленно даже во время официального больничного. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного группой «Ренессанс Страхование», на которые ссылается РБК.

Так, беспокоят сотрудников во время лечения дома 74% работодателей. Из них 45% делают это только в случае крайней необходимости, 29% — учитывают желание самого работника, а 3% — требуют всегда оставаться на связи. Лишь 22% руководителей полностью исключают такую практику.

При этом 42% менеджеров не отпускают сотрудников, которые часто отпрашиваются с работы, 20% — разрешают уйти только при очевидных признаках недомогания, а 15% — предварительно проверяют наличие невыполненных задач. Беспрепятственно отправляют домой без вопросов лишь 24% руководителей. Отмечается, что на решение работодателя влияет репутация сотрудника.

Почти половина (46%) опрошенных руководителей за последний год сталкивались со злоупотреблениями больничными — 20% назвали случаи единичными, 24% — неоднократными. При этом 37% сохраняют лояльность к часто болеющим сотрудникам, 31% — снижают ее, 20% — проводят беседы, а 9% — рассматривают возможность увольнения.

Большинство организаций (79%) допускают неофициальные краткосрочные больничные, причем в половине из них это разрешено только в особых обстоятельствах. Лишь 21% компаний строго придерживаются официального оформления нетрудоспособности.

Стоит отметить, что с июля 2025 года вступает в силу новый порядок оформления больничных, разработанный Министерством здравоохранения РФ. Так, если сотрудник оформляет лист нетрудоспособности четыре раза за полгода, лечащий врач должен обратиться к медицинской комиссии.

Исключения предусмотрены для ухода за больными, реабилитации, а также социально значимых заболеваний и заместительной почечной терапии. Главная задача комиссии — выявить факторы, влияющие на частоту заболеваний, и разработать индивидуальный план лечения и профилактики.

Ранее руководитель Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина раскрыла распространенные факты о нарушениях трудовых прав.