Работодатели ужесточают бонусные схемы на фоне изменений рынка труда

На фоне изменений на рынке труда работодатели все чаще корректируют подходы к оплате труда и мотивационным программам. До 40% компаний в текущем году либо уже приостановили индексацию зарплат, либо рассматривают такую меру, рассказала « Газете.Ru » Ольга Федченко, руководитель HR-блока СК10.

Эксперт отмечает, что организации не отказываются от премиальных программ полностью, однако меняют их параметры. По ее наблюдениям, бизнес чаще снижает коэффициенты начисления бонусов или повышает требования по ключевым показателям эффективности. Наиболее заметно это проявляется в строительной отрасли, промышленности, части IT-сектора и маркетинге. При этом сфера продаж, где вознаграждение напрямую связано с выручкой, а также дефицитные инженерные и технические специалисты и топ-управленцы сталкиваются с подобными изменениями реже.

Федченко указывает, что распространенной практикой становится ужесточение KPI и перенос сроков выплаты переменной части дохода. В ряде случаев регулярные бонусные начисления заменяются разовыми поощрениями. Снижение фиксированных окладов применяется нечасто, поскольку такой шаг, по оценке специалиста, подрывает доверие персонала, повышает правовые риски и ведет к росту текучести кадров.

По данным HR-эксперта, пересмотр условий чаще затрагивает менеджеров среднего звена — из-за сравнительно высокой стоимости их позиций и не всегда прямой связи с финансовым результатом бизнеса. В ту же группу риска входят сотрудники поддерживающих подразделений и административных функций, а также недавно принятые работники, для которых проще корректировать первоначальные договоренности. Наиболее устойчивыми остаются специалисты с подтвержденной результативностью, редкие профессионалы и сотрудники, чья работа напрямую влияет на доходы или запуск ключевых проектов.

Взамен сокращения переменной части выплат работодатели предлагают нематериальные и гибкие формы компенсации. Речь идет о гибридном формате занятости, расширении возможностей обучения, программах развития карьеры, сохранении медицинского страхования и точечных бонусах. Вместе с тем специалист подчеркивает, что такие меры работают ограниченно, если суммарный доход сотрудника заметно уменьшается; они дают эффект прежде всего при сохранении базового уровня оплаты и доверия к работодателю.

По оценке Федченко, более сдержанная и расчетливая политика расходов на персонал становится характерной чертой текущего этапа развития рынка труда, где компании и работники вынуждены искать баланс между ожиданиями и реальными возможностями.

