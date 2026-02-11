В 2025 году в Подмосковье единое пособие получили родители более 620 тыс. детей

В Подмосковье в 2025 году единое пособие на детей в возрасте до 17 лет получили родители более 620 тыс. детей. Об этом рассказали в отделении Соцфонда России по Москве и Подмосковью.

Для семей, которые продлевают или впервые оформляют пособие, действуют новые правила. Так, теперь у родителей должен быть доход в размере как минимум 8 МРОТ за расчетный период. За 12 месяцев — как минимум 216 744 рубля.

Также в доходах не учитывается единовременное материальное вознаграждение по случаю рождения ребенка от работодателя, а также ежемесячная финансовая помощь жителям Курской области. Пособие по временной нетрудоспособности будет учтено при определении необходимого минимального дохода.

Кроме того, с 1 марта изменится порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Если у заявителя нет судебного решения или приказа об уплате алиментов, то они будут учитываться исходя из среднемесячной номинальной начисленной зарплаты. Если алименты установлены судом, то в доход семьи будут засчитывать только фактически перечисляемые суммы из заявления.

Размер выплаты единого пособия составляет 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума. В Подмосковье прожиточный минимум на детей увеличили до 19 677 рублей.

Для семей продолжит действовать упрощенная процедура получения единого пособия на новорожденных. Если мера поддержки была оформлена на старших детей, то при рождении следующего ребенка выплату устанавливают в беззаявительном порядке. Также можно синхронизировать сроки получения выплаты на всех детей сразу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области начали принимать заявки на соципотеку.