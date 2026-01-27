Работодатели в России все чаще стали выбирать некурящих сотрудников

Российские работодатели все чаще учитывают наличие вредных привычек при подборе персонала: курение постепенно превращается в фактор, который может снизить шансы соискателя на трудоустройство.

В России растет число компаний, предпочитающих нанимать некурящих сотрудников. Об этом «Газете.Ru» сообщил управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов. По его словам, около половины клиентов агентства уже заявляют, что не готовы рассматривать кандидатов с привычкой к курению.

Эксперт отметил, что если раньше перекуры воспринимались как незначительная деталь рабочего процесса, то теперь работодатели все чаще видят в них источник потери времени, ослабления дисциплины и дополнительных скрытых затрат. При равных профессиональных навыках выбор, как правило, делается в пользу некурящего соискателя.

По данным Минздрава, курят около 18,6% россиян старше 15 лет, однако в отдельных отраслях — в частности, в сфере услуг и строительстве — доля курящих достигает 25–30%. По оценке Быханова, этого достаточно, чтобы регулярные перекуры заметно влияли на рабочий ритм и атмосферу в коллективе.

Работодатели также обращают внимание на то, что курительные зоны становятся местом неформального общения, не всегда подконтрольного руководству, что может снижать сплоченность команды и усиливать внутренние конфликты. Дополнительное недовольство у некурящих сотрудников вызывает ощущение неравенства условий.

В результате компании вводят более жесткие правила: запрещают курение на территории офисов, учитывают все перерывы в рабочем регламенте или сразу отдают предпочтение некурящим кандидатам. Формально такие решения не считаются дискриминацией, однако на практике курение все чаще становится минусом при найме.

Эксперт советует соискателям не скрывать привычку, а открыто заявлять о готовности соблюдать корпоративные требования и не допускать, чтобы курение влияло на работу.

