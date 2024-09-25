Работодателям Приморья пригрозили штрафами за склонение женщин к абортам

В Приморском крае приняли закон, устанавливающий штрафы для работодателей и врачей за принуждение беременных женщин к абортам. Документ опубликован на официальном сайте Законодательного собрания Приморского края.

Законопроект поддержали 30 из 37 депутатов. Семь воздержались.

По словам уполномоченного по правам человека в регионе Юрия Мельникова, под склонением понимается давление через уговоры, подкуп, обман, шантаж или использование служебного положения.

К ответственности за склонение к абортам могут привлечь работодателя, если он оказывает давление на беременную сотрудницу, а также врача, который пытается влиять на сомневающуюся пациенту. Очевидно, что закон не поможет повысить рождаемость в регионе, но он необходим, чтобы защитить права женщин, пояснил Мельников на очередном заседании регионального заксобрания.

Нарушителей закона будут штрафовать. Так, штрафы для граждан составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч, для юридических лиц — от 40 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что 19,3 млрд руб. россияне потратили на средства контрацепции за полгода.