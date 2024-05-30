Работоспособность систем кондиционирования салонов автобусов Мострансавто проверили в Подмосковье

Специалисты технической службы провели диагностику работоспособности систем вентиляции воздуха в автобусах с кондиционерами во всех филиалах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, они проверили целостность трубопроводов и электропроводки системы питания, оценили необходимость замены фильтров, предохранителей и реле и не только. В случае выявления неисправностей автобусы направляли в ремонтный цех. Помимо этого, для водителей провели дополнительные инструктажи о соблюдении температурного режима в салонах. Отметим, что жители региона могут сообщить о выявленных в транспорте неисправностях через круглосуточную Единую линию связи 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.