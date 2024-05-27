Работу четырех светофоров оптимизировали в Московской области

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения за неделю оптимизировали работу четырех светофорных объектов в Раменском, Мытищах и Щелкове. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, дорожники увеличили время выезда с Рыбхозного на Донинское шоссе в деревне Дергаево Раменского округа, скорректировали режим работы светофора на пересечении улиц Мира и Пролетарской в Мытищах. Кроме того, они модернизировали светофорные объекты и установили кнопки вызова пешеходов, которые работают ночью, на пересечении улиц Талсинской и Сиреневой в городе Щелково. Помимо этого, в щелковском поселке Литвиново были установлены левоповоротные секции с Фряновского шоссе. В ведомстве уточнили, что такая работа позволяет оптимизировать движение и повысить пропускную способность перекрестков до 15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.