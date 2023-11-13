Работу двенадцати аттракционов проверили в Московской области
Фото: [Фото Минэкологии]
На прошлой неделе в Московской области проверили работу 12 аттракционов, которые находятся в Воскресенске, Чехове и других округах, сообщили в областном Минэкологии. В результате нарушений в их эксплуатации выявлено не было.
«Проверка аттракционов является необходимой для обеспечения безопасности посетителей и предотвращения возможных происшествий и несчастных случаев. Аттракционы представляют собой различные механизмы и устройства, которые используются для развлечения людей, но они также могут представлять опасность. Их неправильная эксплуатация или неисправность может привести к серьезным последствиям», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.
По его словам, проведение таких проверок помогает своевременно выявлять и устранять недочеты и повышать уровень безопасности. На предыдущей неделе в регионе проверили 37 развлекательных технических средств, нарушения в их эксплуатации также не были выявлены.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.