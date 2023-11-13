Работу двенадцати аттракционов проверили в Московской области

«Проверка аттракционов является необходимой для обеспечения безопасности посетителей и предотвращения возможных происшествий и несчастных случаев. Аттракционы представляют собой различные механизмы и устройства, которые используются для развлечения людей, но они также могут представлять опасность. Их неправильная эксплуатация или неисправность может привести к серьезным последствиям», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.