Работу еще четырех светофоров изменили в Подмосковье для борьбы с заторами

На минувшей неделе специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения скорректировали режим работы еще четырех светофоров в Люберцах, Дмитрове, Щелково и Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Так, благодаря проведенным работам в Щелково увеличили время проезда по улице Талсинской, а в Пушкино — по Кудринскому шоссе на пересечении с Пушкинским шоссе, Московским проспектом и улицей Нижняя Слободка. В рабочем поселке Малаховка под Люберцами на пересечении Михневского и Быковского шоссе уменьшили время ожидания для пешеходов. Кроме того, у остановки «Мечта — 1» на Рогачевском шоссе в Дмитрове установили светофор с пешеходной кнопкой и отрегулировали время ее срабатывания.

В ведомстве добавили, что специалисты также постоянно контролируют работу всех светофоров на Пироговском и Осташковском шоссе в Мытищах, внося необходимые корректировки для оптимизации движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность модернизации пешеходных мостов через железнодорожные пути в Подмосковье.