Работу еще одного неиспользуемого объекта возобновят в Подмосковье после ремонта
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
Неиспользуемое здание на улице Автодорожной в Наро-Фоминске планируют отремонтировать и ввести в работу, инвестор приобрел объект площадью почти 996 квадратных метров за 16,1 миллиона рублей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«В этом здании ранее располагалась автобаза, и вот уже более 20 лет оно никак не используется. Выкупил его индивидуальный предприниматель, который планирует использовать объект под производственную базу», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Новый собственник планирует провести в здании капитальный ремонт. После этого, по его словам, там запустят новое производство. Отметим, что ознакомиться с имуществом, находящемся в торгах, можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.