Работу еще шести светофоров скорректировали в Подмосковье для ликвидации заторов

Работу шести светофоров оптимизировали в трех округах Подмосковья на минувшей неделе в рамках борьбы с заторами, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Работы были проведены в Дмитрове, Домодедово и Химках.

Так, в Дмитрове специалисты Центра безопасности дорожного движения изменили режим работы трех светофоров на Московской улице: их связали в «зеленую волну» и установили одинаковое время работы. Кроме того, на пересечении улиц Веретенникова и 2-й Московской в качестве эксперимента вместо перекрестка со светофорным регулированием организовано круговое движение

В Химках скорректировали фазы светофора на пересечении Олимпийской улицы и выезда из жилого комплекса «Город набережных». Там увеличили время прямого хода. В Домодедово на светофоре, установленном на пересечении дороги «МКК — Ловцово — Лямцино» и проспекта 1 Мая, также скорректировали фазы, увеличив время прямого хода.

С начала текущего года на дорогах Подмосковья провели свыше двухсот мероприятий по ликвидации пробок, уточнили в областном Минтрансе. Более половины из них уже дали положительный эффект, в частности, стала выше пропускная способность.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды. Глава Подмосковья отмечал, что первый участок будет готов к открытию в январе 2024 года.