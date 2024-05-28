Работу линий освещения восстановили на дорогах в восьми округах Московской области

Так, работы прошли на 84-м километре Каширского шоссе в Ступине, улице Железнодорожной в Серебряных Прудах, улице Мира в Высоковске, улице Ефремова в Наро-Фоминске. Кроме того, специалисты восстановили освещение на Носовихинском шоссе в Балашихе, Новом шоссе в Долгопрудном и на дорогах в деревнях Мухино в Луховицах и Лукино под Серпуховом. В ведомстве добавили, что дорожные службы регулярно следят за состоянием дорог и тротуаров, остановочных пунктов, дорожного покрытия, знаков и светофоров, а также также приводят в порядок ограждения и линии освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.