Работы по благоустройству Каширы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды»
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Работы по благоустройству Каширы планируют продолжить в 2024 году, они пройдут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«В 2018 году Губернатор Московской области, Андрей Юрьевич Воробьев объявил о создании Министерства благоустройства Московской области. Все пять лет мы ведет активные работы по благоустройству Каширы. Мы создали комфортное пространство для горожан и гостей округа, но при этом, сохранили его культурное наследие», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В ведомстве добавили, что в 2018 году в округе уже провели благоустройство городских территорий общего пользования на улицах Свободы, Коммуны, Рабочего городка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.