Работы по благоустройству Каширы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды»

«В 2018 году Губернатор Московской области, Андрей Юрьевич Воробьев объявил о создании Министерства благоустройства Московской области. Все пять лет мы ведет активные работы по благоустройству Каширы. Мы создали комфортное пространство для горожан и гостей округа, но при этом, сохранили его культурное наследие», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.