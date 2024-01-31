Работы по благоустройству Каширы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды»

Общество

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

Работы по благоустройству Каширы планируют продолжить в 2024 году, они пройдут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В 2018 году Губернатор Московской области, Андрей Юрьевич Воробьев объявил о создании Министерства благоустройства Московской области. Все пять лет мы ведет активные работы по благоустройству Каширы. Мы создали комфортное пространство для горожан и гостей округа, но при этом, сохранили его культурное наследие», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве добавили, что в 2018 году в округе уже провели благоустройство городских территорий общего пользования на улицах Свободы, Коммуны, Рабочего городка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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