Работу по борьбе с мусорными навалами продолжают в Московской области
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье продолжается работа по борьбе с мусорными навалами, для этого в регионе устанавливают дополнительные тары на летних контейнерных площадках. Эту тему затронули на еженедельном штабе с главами округов по вопросам содержания территорий, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Также муниципалитеты представят предложения по переносу или обустройству контейнерных площадок по ходу движения населения к остановкам», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По его словам, в региона планируют установить 647 баков. В ходе встречи участники затронули вопросы осмотра территорий по чек-листу, ход выполнения работ по плановому ямочному ремонту, а также работу с фиктивными СНТ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.