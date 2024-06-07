Работу по борьбе с мусорными навалами продолжают в Московской области

В Подмосковье продолжается работа по борьбе с мусорными навалами, для этого в регионе устанавливают дополнительные тары на летних контейнерных площадках. Эту тему затронули на еженедельном штабе с главами округов по вопросам содержания территорий, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.