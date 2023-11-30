Работу по исключению недобросовестного поведения на рынках проводят в Московской области

Сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья и представители налоговой службы продолжают проводить работу по реализации отраслевого проекта «Исключение недобросовестного поведения на рынках». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Московская область — лидер по количеству рынков в стране. Всего на территории региона работает 133 розничных рынка. Мы на регулярной основе проводим мероприятия и разъяснительные беседы для управляющих рынками компаний и продавцов о необходимости соблюдения требований закона в части деятельности», — сообщил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

По его словам, в ходе работы ответственные лица рассказывают о нововведениях, требованиях правоохранительных структур и не только. Так, накануне они посетили рынок «О! Подворье» в Одинцовском округе.

Отметим, что с момента существования проекта удалось проинспектировать 236 торговых пространств, в том числе, 135 розничных рынков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.