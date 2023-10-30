Работу по раскладке вакцины от бешенства завершили в Московской области

В Московской области завершилась осенняя кампания по раскладке вакцины от бешенства для диких животных. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Всего на территории региона распространено более 1,2 миллиона брикетов с препаратом внутри», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В ведомстве уточнили, что вакцина представляет собой брикет бурого цвета, в котором есть действующее вещество. При этом она не опасна для домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Такие брикеты раскладывают в подмосковных лесах, на опушках и в пролесках. Отметим, что профилактическую работу по предотвращению случаев бешенства в регионе проводили в сотрудничестве со специалистами из соседних субъектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.