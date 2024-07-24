Работу по восстановлению ограждений провели на дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения, установленные вдоль региональных дорог в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт прошел на Быковском шоссе в рабочем поселке Малаховка под Люберцами, улице Советской Конституции в Ногинске, улице Центральной в Балашихе, улице Горячева в поселке Удельная Раменского округа, Туполевском шоссе в Жуковском, Олимпийском проспекте в Мытищах. Помимо этого, работы провели на улице Центральной в Щелкове, улице Московской в Истре и на 70-м и 61-м километре Каширского шоссе в Домодедове. В ведомстве уточнили, что ремонтные работы помогут повысить безопасность участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.