Работу по выявлению дефектов провели в парках Подмосковья в рамках подготовки к летнему сезону

Общество

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

В парках Подмосковья в рамках подготовки к летнему сезону провели работу по выявлению дефектов, специалисты обследовали все 194 парковые территории. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин уточнил, что в парках удалось выявить 11,5 тысячи дефектов, более 8,2 тысячи из которых были текущими, еще свыше 3,2 тысячи — ресурсными. В рамках устранения текущих дефектов рабочие проведут покраску парковой мебели, входных групп, ограждений, ливневок, опилку деревьев и удаление сухостоя, ресурсных дефектов — ремонт дорожек, резиновых покрытий, опор освещения, замену отдельных элементов детских и спортивных площадок. Завершение работ запланировано на 26 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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