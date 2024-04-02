Работу по выявлению дефектов провели в парках Подмосковья в рамках подготовки к летнему сезону

В парках Подмосковья в рамках подготовки к летнему сезону провели работу по выявлению дефектов, специалисты обследовали все 194 парковые территории. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин уточнил, что в парках удалось выявить 11,5 тысячи дефектов, более 8,2 тысячи из которых были текущими, еще свыше 3,2 тысячи — ресурсными. В рамках устранения текущих дефектов рабочие проведут покраску парковой мебели, входных групп, ограждений, ливневок, опилку деревьев и удаление сухостоя, ресурсных дефектов — ремонт дорожек, резиновых покрытий, опор освещения, замену отдельных элементов детских и спортивных площадок. Завершение работ запланировано на 26 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.