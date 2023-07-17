Работу светофоров скорректировали на четырех перекрестках Подмосковья

В Подмосковье за неделю скорректировали работу светофоров на четырех перекрестках в рамках мероприятий по стабилизации транспортного потока и ликвидации пробок. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Так, специалисты Центра безопасности дорожного движения региона провели работы на пересечении улицы Быковского и Михневского шоссе, на этом участке было увеличено время работы пешеходной фазы и выезда с шоссе. На пересечении улиц Красноармейской и Гурьева в Раменском было увеличено время работы фазы по улице Красноармейской, на пересечении улице Первомайской и площади Революции в Лосино-Петровском — время работы пешеходной фазы. Кроме того, в Серпухове внесли корректировки и оптимизировали работу светофора на пересечении улиц Ворошилова и Центральной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что доходы Подмосковья по итогам первого полугодия выросли на 14%.