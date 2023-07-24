Работу светофоров скорректировали в трех округах Подмосковья

За неделю в трех округах Подмосковья — Солнечногорске, Пушкинском и Котельниках — оптимизировали работу светофоров. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве напомнили, что специалисты Центра безопасности дорожного движения региона провели работы в рамках мероприятий по ликвидации пробок.

Так, в деревне Андреевка на семь секунду увеличили въезд по Жилинской улице в Зеленоград, а в Котельниках увеличили время левого поворота с Жилинской улицы на Яничкин проезд. Кроме того, на светофоре, который установлен на пересечении Ельдигинского и Степаньковского шоссе, а также дороги к дачному поселку Зеленоградский, добавили так называемую программу «выходного дня». Специально для дачников увеличили время проезда по прямому ходу.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья добавили, что всего с начала года в регионе прошло свыше 190 мероприятий по ликвидации пробок на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделять внимание запросам жителей на новые автобусные остановки.