Работу трех светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю

За неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали работу трех светофоров, чтобы оптимизировать движение на перекрестках в Балашихе, Королеве и Лобне. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, рабочие модернизировали светофор в Балашихе, чтобы добавить правый поворот с шоссе Ильича на Носовихинское шоссе, добавили еще один пешеходный переход через Болшевское шоссе в Королеве, скорректировав режим работы светофора на пересечении шоссе с улице Садовой. Кроме того, в Лобне было увеличено время выезда с Краснополянского шоссе на улицу Горки Киовские в связи с ремонтом дороги. В ведомстве уточнили, что такое работы в регионе продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.