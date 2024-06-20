Работу веранд в Подмосковье рекомендовали приостановить на фоне надвигающейся непогоды

В Подмосковье сегодня ожидаются ливни, грозы, порывы ветра до 23 метров в секунду, местами град и образование смерчей, пик непогоды придется на период с 12 до 17 часов дня, в связи с чем владельцам кафе и ресторанов региона рекомендуют приостановить работу веранд до улучшения погодных условий. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.