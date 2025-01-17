Работу волонтеров по уборке мазута приостановили в Севастополе из-за шторма

Волонтеры приостановили работу по ликвидации последствий выброса мазута на побережье в Севастополе из-за сильного шторма. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора региона Михаила Развожаева.

«Ликвидацией последствий занимается только спасательная служба Севастополя. Специалисты работают в районе «Нашего паруса», — процитировали его слова в агентстве.

Он добавил, что побережье в районе «Серебряного бриза» в Каче полностью расчистили, весь загрязненный грунт собрали и вывезли. Кроме этого, на реабилитацию в государственную ветклинику направили 13 пострадавших птиц.

Ранее сообщалось, что из танкера «Волгонефть-239» начали первый этап откачки мазута. Работы продлятся до конца января. Всего будет задействовано до 10 единиц техники.