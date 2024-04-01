Работы капитального ремонта продолжают осуществлять в здании одного из детских садов в Рузе

Строители приступили к фасадным работам в основном здании дошкольного отделения «Гимназии № 1» в подмосковной Рузе. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на объекте завершился демонтаж внутренних конструкций, оконных блоков, инженерных сетей и оборудования. Ожидается, что подрядчик отремонтирует кровлю, заменит фасады, окна, двери и инженерные сети, а внутри выполнят отделку помещений.

Сейчас стройготовность объекта составляет уже двадцать процентов. Примечательно, что обновленный сад откроет свои двери уж 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье действует «бесшовный» перевод детей из детского сада в школу.