Работы капитального ремонта продолжают осуществлять в здании одного из детских садов в Рузе
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Строители приступили к фасадным работам в основном здании дошкольного отделения «Гимназии № 1» в подмосковной Рузе. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время на объекте завершился демонтаж внутренних конструкций, оконных блоков, инженерных сетей и оборудования. Ожидается, что подрядчик отремонтирует кровлю, заменит фасады, окна, двери и инженерные сети, а внутри выполнят отделку помещений.
Сейчас стройготовность объекта составляет уже двадцать процентов. Примечательно, что обновленный сад откроет свои двери уж 1 сентября 2024 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье действует «бесшовный» перевод детей из детского сада в школу.