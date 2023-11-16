Работы на месте обрушившегося дома в Астрахани продлятся всю ночь

РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МЧС России по Астраханской области сообщили о том, что работы в частично обрушившемся доме 16 ноября могут продлиться до утра пятницы.

Таким образом, спасатели и сотрудники правоохранительных органов будут работать всю ночь. На данный момент другие подробности уточняются.

Напомним, что очевидец позвонил в МЧС и сообщил, что в доме 1А на Вокзальной площади пошла трещина в наружной стене. После этого обрушились два подъезда, погибла женщина, еще двоих пока не могут найти.