Работы по благоустройству Аллеи Славы стартовали в Луховицах

В городе Луховицы началось благоустройство Аллеи Славы и прилегающей территории по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в областном Минблаго. Работы планируют завершить в сентябре.

«Это место уже давно нуждалось в благоустройстве, а существующие памятники — в реконструкции. <…> Согласно пожеланиям горожан здесь будут созданы благоприятные условия для отдыха не только местных жителей, но и туристов», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В министерстве уточнили, что мемориальную площадь планируют разделить на три аллеи, каждая из которых будет посвящена определенному событию. Так, здесь появятся аллеи, посвященные Великой Отечественной Войне, локальным войнам и чернобыльской катастрофе, а также аллея Бессмертного полка. Сейчас рабочие выполняют подготовительные работы, ведут разработку грунта под подиумы и так далее.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.