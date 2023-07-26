Работы по благоустройству Аллеи Славы вышли на финишную прямую в подмосковном Реутове

В скором времени планируется открытие Аллеи Славы на улице Победы в Реутове, так как работы по обустройству территории почти завершились. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Напоминаем, что данная территория выиграла в прошлом году в ходе Всероссийского голосования за объекты городской среды. За нее отдали свои голоса почти три тысячи реутовчан.

«Согласно пожеланиям, обновляем мемориальную площадь и создаем здесь небольшую рекреационную зону. Работы почти завершены. Скоро территория будет готова к открытию», — рассказал руководитель ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что в рамках реорганизации мемориальной площади, планируется перенести имена погибших на серию вертикальных стел, выполненных из нержавеющей стали, которые расположатся с двух сторон от часовни. Также обновят постамент Вечного огня, и обустроят новую дорожно-тропиночнуь сеть.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что благоустройство лесопарков принципиально важно для Подмосковья.