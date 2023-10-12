Работы по благоустройству бульвара Болотова продолжаются в Пущино

В подмосковном наукограде Пущино выполняется благоустройство бульвара Болотова, в ходе работ по желанию жителей сохранят исторический облик пространства. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«На сегодняшний момент уже довольно большая часть работ выполнена. Полностью завершить обновление планируем в следующем году», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На территории создадут прогулочную аллею с тематическими клумбами и цветниками, зоны тихого отдыха со скамейками, урнами и навесами, стеллаж для буккроссинга и не только. Сейчас рабочие выполняют облицовку подпорных стен клинкером, установку крышек из архитектурного бетона и другие работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.