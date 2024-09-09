Работы по благоустройству карьера «Западный» стартовали в Коломне
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Коломна]
В Озерах начались работу по благоустройству карьера «Западный», сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.
На берегу карьера оборудуют детскую площадку, прогулочный маршрут, велосипедную дорожку, зону для воркаута, парковки и площадку для спуска лодок.
Сейчас подрядчик ведет работы по планировке территории и устройству основания под тротуарную сеть, уточнил начальник управления градостроительной деятельности муниципалитета Алексей Резников.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил завершить обновление всех спортивных объектов в Подмосковье.