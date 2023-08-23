Работы по благоустройству лесопарка Павловской Слободы продолжаются под Истрой
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В Павловской Слободе городского округа Истра продолжаются работы по обустройству лесопарка, они проходят в рамках программы «Парки в лесу». Об этом сообщили в областном Минблаго.
«Работы в лесопарке Павловской слободы выполнены уже почти наполовину. Скоро у жителей и гостей городского округа Истра появится новая природная территория для прогулок и отдыха», — уточнил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Сейчас строители выполняют работы по устройству настилов и покрытий, прокладывают дорожно-тропиночную сеть и не только. Открытие лесопарка планируется в сентябре.
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