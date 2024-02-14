Работы по благоустройству «Летнего Парка» пройдут в этом году в подмосковной Малаховке

В этом году в городском поселение Малаховка в городском округе Люберцы запланировано благоустройство «Летнего Парка» по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Примечательно, что основной задачей работ является воссоздание исторической, культурной атмосферы парка отдыха, а также восстановление уникальной идентичности территории. Входная и парадная зоны будет оформлены цветниками из многолетников в классическом стиле. Детские игровые площадки будут разделены на зоны для разных возрастных групп, в том числе зоны с песочницей.

На территории будет проложена новая дорожно-тропиночная сеть в соответствии с планируемой рекреационной нагрузкой. Покрытие основных дорожек предусматривается из бетонной брусчатки с металлическим бортом.

Также будет построена спортивная зона с катком для зимнего периода и универсальной площадкой с разметкой и оборудованием для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол в теплое временя года. Там появятся зоны памптрека и воркаута.

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