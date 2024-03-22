Работы по благоустройству Опалиховского лесопарка проведут в этом году в Красногорске

В этом году завершится благоустройство Опалиховского лесопарка возле микрорайона Изумрудные холмы в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В этом году в Красногорске мы приступаем к масштабному благоустройству Опалиховского лесопарка, который имеет удивительную природу. Активное участие при разработке концепции принимали местные жители. Согласно их пожеланиям, создадим здесь базовую инфраструктуру, установим уличную мебель для комфортного отдыха и сформируем площадки для активного отдыха», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что общая площадь лесопарка составляет шестьдесят четыре гектара. В ходе благоустройства будет проведена санитарная очистка территории от валежника, сухостоя и больных деревьев. А со стороны СНТ «Садовод сад 3» появится красивая входная группа, выполненная в природном стиле.

На территории запланировано создание спортивного кластера, который включает в себя теннисный корт, баскетбольную и воркаут-площадки. Для маленьких посетителей, а также их родителей, будет обустроена детская игровая зона. Специально для владельцев с домашними животными оборудуют кинологический маршрут. Также в лесопарке будут размещены туалетные модули. Лесопарк примет своих гостей уже в октябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал старт всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства.