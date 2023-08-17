Работы по благоустройству Парка Победы в Краснозаводске завершат уже в сентябре

Готовность работ по благоустройству парка Победы в Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа составляет уже шестьдесят пять процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

«Это важный для нас проект. Он является одним из победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сейчас на территории 3,5 га идет активная работа», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что в парке создают пешеходный и велосипедный маршруты. Тут также будет установлена большая площадка для детей и современная парковая мебель. Для активного отдыха в парке появится пункт проката, станция обслуживания велосипедов и столы для настольного тенниса.

На сегодняшний день ведутся работы по санитарной очистке, устройству основания дорожно-тропиночной сети, а также покрытий из гранитного отсева и асфальтобетона, укладывается плитка и бортовой камень. Идет установка системы наружного освещения, монтаж малых архитектурных форм и павильонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность открытия МЦД-3 и МЦД-4 для жителей региона.