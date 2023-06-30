Работы по благоустройству парка «Свердловский» продолжаются в городском округе Лосино-Петровский

На сегодняшний день благоустройству парка «Свердловский» городского округа Лосино-Петровский завершено на двадцать пять процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

В настоящее время там активно ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети, прокладке коммуникаций. Глава ведомства Михаил Хайкин выразил надежду, что после завершения всех работ парк станет любимым местом для отдыха и занятий спортом у горожан.

Согласно концепции, парк будет разбит на пять основных зон: отдыха, событийную, игровую, спортивную и ландшафтную. Проект предусматривает развитие нового кругового пешеходного маршрута. Кроме того, будет выполнено обустройство входной группы, детской игровой площадки и ротонды с розовым садом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил подмосковную Ивантеевку и посетил обновленный сквер, в котором пообщался с местными жителями.