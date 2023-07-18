Работы по благоустройству проводят в лесопарке Павловской Слободы

«В рамках программы «Парки в лесу», которую инициировал Андрей Юрьевич Воробьев, на лесопарковых территориях мы создаем все условия для комфортного пребывания в лесу в любое время года. За время работы этой программы с 2021 года благоустроены и открыты для посещений 16 лесопарков. В этом году появятся еще шесть», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.