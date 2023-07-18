Работы по благоустройству проводят в лесопарке Павловской Слободы
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
На сегодняшний день общая готовность лесопарка в Павловской Слободе городского округа Истра составляет уже порядка двадцати процентов. Об этом рассказали в региональном Минблаго.
Отмечается, что сейчас в лесопарке ведутся работы по обустройству дорожно-тропиночной сети, покрытий под малые архитектурные формы, покос травы и уборка территории. Кроме того, идут различные монтажные работы.
«В рамках программы «Парки в лесу», которую инициировал Андрей Юрьевич Воробьев, на лесопарковых территориях мы создаем все условия для комфортного пребывания в лесу в любое время года. За время работы этой программы с 2021 года благоустроены и открыты для посещений 16 лесопарков. В этом году появятся еще шесть», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье регулярно растет посещаемость парков.