Работы по благоустройству рекреационной зоны «Зеленый узел» завершили в Павловском Посаде

В подмосковном Павловском Посаде завершены работы по благоустройству рекреационной зоны «Зеленый узел» на берегу реки Клязьма. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Строительно-монтажные работы начались в феврале 2024 года после широких общественных обсуждений, в рамках которых были учтены предложения жителей. Одно из ключевых изменений по их просьбе — замена одной из волейбольных площадок на покрытие из резинового материала для всесезонного использования.

Примечательно, что основной целью проекта стало сохранение природной и ландшафтной среды, создание общественных пространств для различных категорий горожан, а также улучшение экологической обстановки города.

Так, на сегодняшний день в парке предусмотрены зоны для коммерческой и некоммерческой деятельности, а также уникальные элементы, такие как Событийная зона «Цветущая поляна», Детская площадка «Лесные салочки», Смотровая башня «Диво Дивное», «Зеленая фабрика» и Зона романтики «Тайна Сердца».

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