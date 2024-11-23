Работы по благоустройству сквера генерала Кузнецова в Яхроме завершат до конца года

На данный момент готовность объекта оценивается в 80%, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Яхроме Дмитровского округа завершаются работы по благоустройству сквера имени генерала Кузнецова.

Рабочие завершили работы по озеленению, скоро доделывают рулонный газон, для детской площадки заказаны малые архитектурные формы. Их установят в первой декаде.

По словам руководителя проекта ООО «Унистрой», подрядной организации Владимира Довганенко.

Завершена перекладка сетей электропитания, установлены опоры освещения для проведения, а также камеры.

В настоящее время специалисты сооружают стелу «Населенный пункт воинской доблести».

Ранее сообщалось о том, что в Пушкинском округе привели в порядок еще несколько детских площадок.